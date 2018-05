Vom Oberbergischen ins Wildenburger Land

17.05.2018 | 44:04 Min. | Verfügbar bis 17.05.2019 | WDR

In dieser Folge verlassen Ludger Stratmann und Fidel den Lauf der Sieg, um das Oberbergische Land zu erkunden. Wie schon bei den Wanderungen zieht es das eingeschworene Wanderteam durch Wälder und Dörfer, über kleine Straßen, Wiesen und Brücken. Dabei lernen sie Ecken des Landes kennen, die so in keinem Reiseführer zu finden sind. Autor/-in: Jutta Pinzler, Iris Bettray