Es geht wieder los

14.05.2018 | 43:30 Min. | Verfügbar bis 14.05.2019 | WDR

Ein Mann, ein Hund und 220 Kilometer gut ausgebaute Wanderwege: Ludger Stratmann macht sich mit Wanderdackel Fidel wieder auf den Weg durchs Land. In sechs Folgen wandern die beiden an der Südgrenze Nordrhein-Westfalens entlang: Vom Rhein durchs Siebengebirge bis an die Sieg. Durch das Oberbergische geht es weiter ins Siegerland und zur Tiefenrother Höhe an der hessischen Grenze bei Wilgersdorf. Autor/-in: Jutta Pinzler, Iris Bettray