Zu Gast bei Torsten Sträter: Markus Krebs und Hazel Brugger

Sträters Männerhaushalt. Folge 10. . 43:51 Min. . Verfügbar bis 30.09.2020. WDR.

"Willkommen in meiner Welt!", meint Torsten Sträter und präsentiert in dieser Ausgabe seines "Männerhaushalts" unter anderem sportliche Extremleistungen, kulinarische Grenzerfahrungen sowie einen investigativen Bericht über außerirdische Invasoren. Und mit Markus Krebs und Hazel Brugger hat er wieder zwei prominente Gäste eingeladen, die er in skurrile Aktionen verwickelt und mit denen er in seiner Bude "lässige" Gespräche führt.