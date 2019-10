Sträters Männerhaushalt - Zu Gast: Ingo Appelt und Bastian Bielendorfer

Sträters Männerhaushalt. Staffel 2018, Folge 14. . 43:56 Min. . Verfügbar bis 20.10.2020. WDR.

"Willkommen in meiner Welt", meint der Ruhrpott-Comedian und Revier-Poet Torsten Sträter. Denn auch in dieser Folge von "Sträters Männerhaushalt" lässt er bei seinen völkerkundlichen Lektionen wieder alle "Auswärtigen" tief in die Seele der Ruhrgebietsmenschen blicken. Und mit Ingo Appelt und Bastian Bielendorfer empfängt er am Samstag zwei prominente Kollegen, die beide ihre Wurzeln im Revier haben.