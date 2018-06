Kreisliga - Rot-Weiss Essen III gegen SC Frintrop III, Fußball als Chance!

02.06.2018 | 01:41:12 Std. | Verfügbar bis 09.06.2018 | WDR

Meisterschaftsspiel in der Kreisliga C zwischen Rot-Weiss Essen III und dem SC Frintrop III. Wenige Tage vor der voll kommerzialisierten Fußball-Weltmeisterschaft konzentriert sich die Sendung auf die wahren Werte und die Wurzeln des Sports. Denn das Team von Rot-Weiss Essen III ist eine Inklusionsmannschaft, die sich aus Suchtkranken, Depressiven oder auch ehemaligen Häftlinge zusammensetzt, die durch den Fußball Struktur und Halt in der Gesellschaft bekommen. Autor/-in: Marc Schlömer