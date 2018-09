WM 2026 - USA, Mexiko und Kanada pro forma vereint

sport inside | 05.09.2018 | 10:17 Min. | Verfügbar bis 05.09.2019 | WDR

Als gemeinsame Bewerbung bekamen die USA, Mexiko und Kanada jetzt den Zuschlag für die WM 2026. Die FIFA spekuliert auf Milliardeneinnahmen in Nordamerika, die Fußballnation Mexiko sitzt am Katzentisch - und auch in den USA herrscht nicht überall Begeisterung. Autor: Robert Kempe