Steve McQueen - Hollywood in Thüringen

Am 7. November 1980 starb der Schauspieler Steve McQueen. Der Hollywood-Star war eine leidenschaftlicher Motorradfahrer. 1964, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, führte ihn diese Leidenschaft in die DDR - nach Thüringen. Dieser Beitrag wurde erstmals am 28.11.2018 ausgestrahlt.