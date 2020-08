Olympische Spiele: Proteste statt Party in Tokio

Es ist keineswegs sicher, ob Olympischen Spiele 2021 in Tokio stattfinden können. In Japan formiert sich eine Protestbewegung. Denn die Zeche wird am Ende wohl die Bevölkerung zahlen müssen.