No Sports!? Wie kommt der Sport durch die Corona-Krise? Folge 5

sport inside. . 09:05 Min. . Verfügbar bis 29.04.2021. WDR.

Schwimmerin Jessica Felsner ist endlich wieder in ihrem Element, Radprofi Maximilian Schachmann fährt virtuelle Rennen, Die Düsseldorfer EG verhandelt mit Sponsoren und ein Spieler von Rot-Weiss Essen fürchtet Arbeitslosigkeit. Das alles in Folge 5 von "No Sports!?".