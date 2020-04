No Sports!?: Wie kommt der Sport durch die Corona-Krise? - Folge 1

sport inside. . 09:59 Min. . Verfügbar bis 01.04.2021. WDR.

Die Corona-Krise hat die Welt lahmgelegt - auch den Sport. Sport inside begleitet verschiedene Protagonisten und Vereine durch die Krise. Rot-Weiß Essen und die Düsseldorfer EG versuchen mit dem Verkauf von virtuellen Tickets wenigstens ein bisschen Geld in ihre Kassen zu bekommen. Eine Schwimmerin, die alles auf Olympia in Tokio gesetzt hatte, trainiert jetzt in einer Garage und Radprofi Maximilian Schachmann hofft, dass sein Sport unbeschadet durch die Krise kommt.