No Sports!? - Wie kommt der Sport durch die Corona-Krise? Folge 10

sport inside. . 09:30 Min. . Verfügbar bis 03.06.2021. WDR.

Radprofi Maximilian Schachmann bereitet sich in Berlin auf die Fortsetzung seiner Saison vor. Bei den Zweitliga-Basketballerinnen der TG Neuss sorgt ein Abschied für Tränen, und die Schwimmerin Jessica Felsner schwimmt in einem Kölner See. Sport inside begleitet Klubs und Sportler durch die Corona-Krise - Folge 10 von "No Sports!?".