Manchester City und RB Leipzig - die Totengräber des Fairplay?

sport inside. . 11:05 Min. . Verfügbar bis 27.11.2021. WDR.

Die UEFA will mit dem Financial Fairplay sicherstellen, dass kein europäischer Klub mehr ausgibt als er einnimmt. Doch Topklubs wie Manchester City und RB Leipzig haben Wege gefunden, die Regeln zu umdribbeln und so das Fairplay auszuhebeln.