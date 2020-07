Brasiliens Fußball in Corona-Zeiten - Tod und Spiele

In Brasilien sterben täglich mehr als 1.000 Menschen an Covid19. Doch auch hier darf der Fußball seinen Spielbetrieb fortführen – zumindest in Rio de Janeiro. Weil der Verband und Staatspräsident Jair Bolsonaro das so wollen. Doch es gibt Widerstand von Klubs und Fans. Autor: Matthias Ebert