Rugby-Fieber in Köln

24.03.2018 | 10:01 Min. | Verfügbar bis 24.03.2019 | WDR

Rugby - in vielen Ländern super populär. In Deutschland Randsportart. Die Nationalmannschaft bestand jahrelang aus eingebürgerten Briten oder Südafrikanern. Aber das hat sich jetzt geändert. Deutschland hat ein junges, hungriges Team zusammen. Das in Köln gegen Russland gespielt hat. Robert Hunke war für Sport im Westen dabei.