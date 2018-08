Reiten "Turnier der Sieger" Münster

26.08.2018 | 02:14:13 Std. | Verfügbar bis 26.08.2019 | WDR

Drei Wochen vor den Welt-Reiterspielen in Tryon / North Carolina wartet in Münster das traditionelle „Turnier der Sieger“. Vor dem Münsteraner Schloss geht es um wichtige Punkte für die Riders Tour. Vor der vierten von sechs Stationen führt der Deutsche Christian Ahlmann zusammen mit Landsmann Denis Nielsen und dem Engländer Matthew Sampson das Klassement an.