Deutsche Meisterschaften im Rollstuhl-Tischtennis

Sport im Westen | 05.05.2018 | 11:07 Min. | Verfügbar bis 05.05.2019 | WDR

Bei den Deutschen Meisterschaften im Rollstuhl-Tischtennis ist Valtentin Baus der große Favorit in seiner Klasse. Der gebürtige Bochumer wurde 2014 mit 18 Jahren Weltmeister in seiner Klasse - bei den Paralympics in Rio gewann er Silber. Beim Turnier in Köln Porz ist die gesamte deutsche Spitze im Rollstuhltischtennis vertreten.