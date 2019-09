Zugverspätung – Pauschalreise verpasst

Mit dem Zug zum Flug, also „Rail & Fly“, das wird als Gesamtpaket von Reiseveranstaltern für Pauschalreisen angeboten – nur: was ist, wenn der Zug dann Verspätung hat? Genau das ist unseren Zuschauern Rüdiger und Helmi Jagusch aus Kreuzau in der Eifel passiert. Ihr Urlaub war futsch – und jetzt versuchen sie, ihr Geld wieder zu bekommen.