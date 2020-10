Zucchini – mediterraner Liebling

Servicezeit . . 06:24 Min. . Verfügbar bis 13.10.2021. WDR. Von Freya Engels.

Von Sommer bis Herbst gibt es sie aus heimischem Anbau – die Zucchini. Das mediterrane Gemüse mit dem milden Nussaroma ist längst auch in der deutschen Küche ein echter Liebling. Warum die Zucchini so gut für unsere Ernährung ist und was es mit den unterschätzten gelben Blüten auf sich hat, verrät unsere Ernährungsexpertin Brigitte Bäuerlein.