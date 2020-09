Wohnmobilfabrik Inside

Servicezeit . . 04:13 Min. . Verfügbar bis 09.09.2021. WDR. Von Nadine Hidding.

In Düsseldorf läuft noch bis zum kommenden Wochenende der Caravan Salon – die Messe für Camping-Freunde. Die Corona-Pandemie hat für die Caravan-Branche einen nie dagewesenen Boom ausgelöst. In diesem Jahr wurden mehr als 70.000 Fahrzeuge neu zugelassen. Die Auftragsbücher sind in diesem Jahr gut gefüllt. Wir blicken hinter die Kulissen einer boomenden Branche.