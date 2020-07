Willicks Haushaltshelden – mit Yvonne Willicks, Lisa Kestel und Daniel Aßmann

Servicezeit . . 29:20 Min. . Verfügbar bis 15.07.2021. WDR.

Was hat sich alles verändert in nur drei Monaten? Waren die Medien zuletzt gespickt mit Themen zu Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, Depression und Pleitewellen, ist ganz tief in unserer Gesellschaft auch etwas anderes passiert.