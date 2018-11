Weihnachtsmarkt - hinter den Kulissen der Kunsthandwerker

Servicezeit | 29.11.2018 | 05:43 Min. | Verfügbar bis 29.11.2019 | WDR | Von Immo Mäueler

Kunsthandwerker prägen das Bild so manchen Weihnachtsmarkts. Doch was machen die Budenbetreiber eigentlich den Rest des Jahres? Und: Lohnt es sich, zehn Stunden am Tag in einer Weihnachtsmarktbude zu stehen.