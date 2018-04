Unfälle mit Pedelecs

Servicezeit | 11.04.2018 | 03:57 Min. | Verfügbar bis 11.04.2019 | WDR

Die Zahl der tödlichen Unfälle mit Pedelecs, also Fahrrädern mit Elektromotor, steigt in NRW stark an. Vor allem Senioren sind häufig in tödliche Unfälle verwickelt. Woran liegt das und was kann man dagegen tun? Autor: Klaus Kuderer