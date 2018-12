Trüffel aus dem eigenen Garten

Servicezeit | 04.12.2018 | 04:56 Min. | Verfügbar bis 04.12.2019 | WDR | Von Kirsten Lorek

In Restaurants zahlt man gerne mal 25 Euro für eine Portion Trüffel. Wär doch schön, wenn man so was Leckeres und Teures einfach selbst anbauen könnte, im eigenen Garten. Und tatsächlich: Das geht!