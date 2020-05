Tomaten im Check

Servicezeit . . 03:51 Min. . UT . Verfügbar bis 27.05.2021. WDR. Von Norman Laryea.

Wässrige, geschmacklose Massenware. Trotz aller Forschung und DNA-Entschlüsselung schmecken unsere Supermarkt-Tomaten in Deutschland nur selten so köstlich wie die auf dem Markt in Italien. Warum ist das so?