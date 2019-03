Therapien mit Hilfe von virtueller Realität

Servicezeit | 05.03.2019 | 06:57 Min. | Verfügbar bis 05.03.2020 | WDR | Von Nadine Hantke

VR-Brillen sind nicht nur was für Computer-Zocker. Unser Digital-Experte Dennis Horn erfährt in St. Augustin, dass sie auch bei der Bekämpfung von Angststörungen helfen können. Und in Krefeld schaut er sich an, dass Virtual Reality Demenzpatienten wertvolle Erinnerungen schenken kann.