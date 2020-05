Sonnenschutz – womit bleibt die Wohnung kühl?

Servicezeit . . 05:13 Min. . Verfügbar bis 06.05.2021. WDR. Von Björn Tritschler.

Brennt die Sonne, wird die Wohnung schnell zur Sauna. Doch es gibt ja Sonnenschutz-Systeme fürs Fenster. Was hilft am besten gegen die Hitze? Eine Jalousie, ein Plissee oder ein Rollo? Mit Beschichtung oder ohne? Und wie wird es so richtig, richtig dunkel?