So wird eine schwache Blase wieder fit

Servicezeit . . 05:27 Min. . Verfügbar bis 12.02.2021. WDR. Von D. Dada; H. Rosenkranz.

Unsere Blase kann zur Schwachstelle unseres Körpers werden – besonders in der Schwangerschaft oder wenn wir älter werden. Schätzungen zufolge leiden zwischen fünf und acht Millionen Menschen in Deutschland an Harninkontinenz, bzw. Blasenschwäche. Und dennoch ist die Erkrankung ein Tabuthema. Aber wie schützt man sich vor dem unfreiwilligen Wasserlassen?