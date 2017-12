Smartphone-Kameras - Videos drehen wie die Profis?

Servicezeit | 12.12.2017 | 05:13 Min. | WDR

Smartphones haben günstige Fotokameras weitgehend ersetzt. Die Bildqualität der Handykameras ist so gut, dass sie in den meisten Situationen ausreicht. Aber gelingen damit auch Filme in Kinoqualität, wie uns die Hersteller in der Werbung versprechen? Unser Digital-Experte Dennis Horn probiert es aus. Autor: Steffen Berner