Schlüsseldienst-Vermittler im Test: Einer ist gut

Servicezeit . . 00:46 Min. . Verfügbar bis 26.09.2020. WDR.

Schlüsseldienste, die im Notfall helfen können, sind in den vergangenen Jahren in Verruf geraten. Die Stiftung Warentest hat vier überregionale Schlüsseldienst-Vermittler ausprobiert. Und dabei hat sich bestätigt, dass es viele schwarze Schafe in diesem Markt gibt.