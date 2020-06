Salat – wie gesund ist er wirklich?

Servicezeit . . 04:58 Min. . Verfügbar bis 04.06.2021. WDR. Von Kathrin Wesolowski.

Die einen meinen, Salat sei gesund und enthalte viele Vitamine, andere dagegen sind sich sicher: Salat ist gerade mal so nahrhaft wie Pappe, besonders in den Wintermonaten oder wenn er aus dem Gewächshaus kommt. Was stimmt?