Rollende Supermärkte

Servicezeit . . 04:43 Min. . Verfügbar bis 06.05.2021. WDR. Von Rebecca Kirkland.

In den Supermarkt gehen oder lieber online bestellen? In vielen Dörfern im südlichen NRW, Rheinland-Pfalz, Belgien und Luxemburg haben die Leute noch eine dritte Möglichkeit: Sie bestellen den rollenden Supermarkt zu sich an die Haustür. Das Geschäftsmodell gibt es schon seit 60 Jahren, aber seit Corona boomt die Idee.