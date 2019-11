Richtig essen für einen gesunden Darm

Servicezeit . . 05:10 Min. . UT . Verfügbar bis 04.11.2020. WDR. Von Birgit Bonk; Birgit Brückner.

Der Darm ist eines der wichtigsten Organe im Körper. Wenn wir ihm etwas Gutes tun wollen, kommt es nicht nur darauf an, was wir essen, sondern auch wie. Wir testen das mit einer Gruppe Studentinnen und Studenten, bei der gesundes Essen normalerweise nicht so im Fokus steht.