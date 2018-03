Raserland NRW

Servicezeit | 22.03.2018 | 08:51 Min. | WDR

Immer wieder enden illegale Autorennen tödlich. Dieter Könnes will wissen: Was geht in den Köpfen von Rasern vor? Und er begleitet die "Soko Raser", die versucht, Raser aus dem Verkehr zu ziehen, bevor sie sich und andere gefährden. Autoren: C. Link, I. Schütz, K. Oder