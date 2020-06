Preiswerte Möbel im Qualitätscheck

Servicezeit . . 06:47 Min. . Verfügbar bis 17.06.2021. WDR. Von Saskia Engels.

Industriell gefertigte Möbelstücke sind preiswert, weil sie meist aus eher mittelmäßigem Material in großen Stückzahlen in Asien hergestellt werden. Und weil wir die Möbel am Ende selbst zusammenbauen. In Deutschland eingeführt hat das im großen Stil das schwedische Möbelhaus Ikea. Heute gibt es zahlreiche Nachahmer. Aber wie gut sind diese günstigen Möbel?