Pflege-WG – ein gutes Beispiel?

Rund 650 Pflege-WGs gibt es bereits in Nordrhein-Westfalen. Im Selfkant, nahe an der niederländischen Grenze, hat eine Pflegefachkraft so eine WG gegründet. Eine Alternative zum Pflegeheim – die kostengünstig und persönlich sein soll.