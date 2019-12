Paketshop: Ein Blick hinter die Kulissen

Servicezeit . . 05:00 Min. . UT . Verfügbar bis 11.12.2020. WDR. Von Berner, Steffen.

Im Schreibwarengeschäft von Zdenka Zanders stapeln sich in der Vorweihnachtszeit die Pakete bis an die Decke. Weihnachtslust und Paketfrust - bei ihr kommt alles an. Selbst, wenn sie nichts dafür kann.