Pakete - Wettlauf gegen die Zeit

Servicezeit | 23.11.2017 | 04:40 Min. | Verfügbar bis 23.11.2018 | WDR

Kaum bestellt, schon geliefert. Weil das so praktisch ist, wird in diesem Jahr schon im Oktober so viel bestellt und geliefert wie letztes Jahr im Weihnachtsgeschäft. Überall in NRW werden neue, immer größere und modernere Logistikzentren eingeweiht. Wir schauen hinter die Kulissen von DHL und Zalando. Autor: Michael Bisping