Online-Bewertungen - echte Meinung von echten Käufern?

Servicezeit | 20.11.2018 | 08:50 Min. | Verfügbar bis 20.11.2019 | WDR | Von Johanna Meier

Wer online kauft, schaut häufig erst mal, was andere Kunden für Erfahrungen gemacht haben. Aber wie echt sind eigentlich die Bewertungen im Internet? Welche Tricks wenden Hersteller an, um zu mehr Bewertungen zu kommen? Und was sind das für Leute, die auf Bestellung Bewertungen schreiben?