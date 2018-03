Nachgehakt: Wie schnell surft NRW?

Schnelles Internet? Immer noch keine Selbstverständlichkeit. Deutschland liegt im internationalen Vergleich der schnellsten Länder nur auf Platz 25. Unser Digitalexperte Dennis Horn schaut sich an, was sich in NRW getan hat. Autorin: Nadine Hantke