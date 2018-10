Münsteraner Forscher arbeiten an neuem Mittel gegen Grippe

Servicezeit | 29.10.2018 | 02:26 Min. | Verfügbar bis 29.10.2019 | WDR

An der Universität Münster arbeitet der Virologe Prof. Stephan Ludwig an einem neuen Medikament gegen Grippe. Anders als andere Mittel soll es nicht am Virus ansetzen, sondern an der menschlichen Zelle. Autorin: Doro Werkman