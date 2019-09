Möbel aus heimischem Holz

Muss das Holz, aus dem unsere Möbel sind, von weit her geholt werden? Klimafreundlichkeit wird auch in der Möbelbranche immer stärker zum Argument. Einige Pioniere bemühen sich, das "Holz vor der Hütte" zu nutzen, also mit dem zu schreinern, was der örtliche Wald hergibt.