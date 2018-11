Mikroplastik durch Fleecejacken

Servicezeit | 28.11.2018 | 05:23 Min. | Verfügbar bis 28.11.2019 | WDR | Von Hanna Beckmann

Fleece ist so kuschelig, dass man schnell vergisst, was es ist: Plastik. Über die Waschmaschine landet Mikroplastik aus unseren gemütlichen Pullis und Jacken im Meer und richtet großen Schaden an.