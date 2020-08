Mehrweg-Taschen für nachhaltigen Versandhandel

Servicezeit . . 06:25 Min. . Verfügbar bis 01.09.2021. WDR. Von Julia Strahlmann.

Wer online bestellt, bekommt vom Paketboten in diesen Tagen vielleicht ein Mehrwegpaket in die Hand gedrückt. Otto, Tchibo und der Onlineversender Avocado-Store probieren die Idee eines finnischen Startups aus. Die Kunststoff-Taschen werden zusammengefaltet in den nächsten Briefkasten geworfen und sollen mindestens 20-mal wiederverwendet werden.