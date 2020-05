Lieferdienste florieren

Servicezeit . . 08:30 Min. . UT . Verfügbar bis 11.05.2021. WDR. Von Norman Laryea.

Rewe, Getnow, Mytime und Co. das Angebot an Lieferdiensten für Lebensmittel in NRW ist groß. Bisher führten sie noch ein Nischendasein. Dank Corona boomen die Online Supermärkte. Doch wer kann es besser? Wir machen einen Check.