Lieblingsstücke mit Steffi Treiber

Servicezeit . . 06:42 Min. . Verfügbar bis 31.03.2021. WDR. Von Stephanie Drewes.

Upcycling-Expertin Steffi Treiber ist bei Familie Fischer in Schwelm zu Besuch. In der Großfamilie ist immer was los, und auch im großen Haus gibt es immer was zu tun. Perfekte Voraussetzungen, um neue Lieblingsstücke zu kreieren.