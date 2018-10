Küchenauffrischung selbst gemacht

Servicezeit | 11.10.2018 | 05:42 Min. | Verfügbar bis 11.10.2019 | WDR

Bei Ulf Hogräfer heißt es: „Pimp my kitchen“ Das passiert oft: Man zieht um, und in der neuen Mietwohnung ist zwar eine funktionierende Einbauküche, doch die ist alles andere als schön. Oder man hat vor Jahrzehnten selbst eine hochwertige Küche gekauft, die die beste Zeit hinter sich hat. Was also tun? Teuer neu oder preiswert renovieren? Autorin: Britt Vollmann