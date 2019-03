Krankenhaus nach EMS-Training

Servicezeit | 14.03.2019 | 05:09 Min. | Verfügbar bis 14.03.2020 | WDR | Von Klaus Kuderer

Fit durch Strom und das in knapp 20 Minuten? Das hört sich gut an. EMS heißt die Methode: Mit Stromstößen all seine Muskeln bearbeiten lassen, ohne sich allzu lang körperlich zu betätigen. Doch das effektive Workout hat auch Risiken.