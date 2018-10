Ideen gegen Plastikmüll im Supermarkt

Servicezeit | 04.10.2018 | 04:18 Min. | Verfügbar bis 04.10.2019 | WDR

In Plastikfolie eingeschweißte Bio-Gurken, Plastikscheiben zwischen jeder Wurst- und Käsescheibe, Tomaten in Plastikschalen - nach einem normalen Einkauf landet sehr viel Plastikmüll im Einkaufswagen. Doch Supermärkte aus NRW zeigen, dass es auch anders geht: mit Wurst und Käse in wiederverwendbaren Frische-Boxen und gelasertem Bio-Gemüse. Autorin: Hanna Beckmann