Hochzeit verschoben wegen Corona

Servicezeit . . 06:52 Min. . Verfügbar bis 22.04.2021. WDR. Von Nadine Hidding, Torge Hidding.

Der schönste Tag des Lebens fällt für viele Paare in diesen Corona-Zeiten ins Wasser. Ein rauschendes Fest – Fehlanzeige. Und was nun? Bleibt man auf all den Kosten sitzen für Location-Miete, Band, Deko, Blumen, Catering, Hochzeitskleid und Ringe?