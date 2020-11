Herbstlaub – wohin damit?

Servicezeit . . 04:05 Min. . Verfügbar bis 03.11.2021. WDR. Von Maria Kümpel.

So schön rot und gelb gefärbte Blätter an Bäumen auch aussehen - landet das Herbstlaub auf Gehweg und Straße und wird nass, kann es gefährlich werden. Also weg damit! Aber wie? Mit Rechen oder Laubsauger? Und wie sieht es mit dem Laub im eigenen Garten aus?